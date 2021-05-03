إصابة شخص إثر انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

أصيب شخص في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر انهيار جزئي لعقار في منطقة مأوى اللبان التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية، حيث سقط سقف حجرة داخل مساكن الجنينة بلوك مأوى اللبان.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط سقف حجرة وأشخاص محتجزة مساكن الجنينة بلوك المأوى اللبان وتم انتقال حي الجمرك وسيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث، وقوات الأمن.

وتبين بالمتابعة أن العقار مكون من 4 أدوار علوي ودور أرضي وتبين سقوط سقف حجرة بالدور الأخير، ما أدى لإصابة شخص وتم نقله لمستشفى الأميري لتلقي العلاج.

وتمكن الأهالي من استخراج 3 أشخاص آخرين كانوا محتجزين أسفل الانهيار الجزئي، وتم الدفع بعدد سيارتين مطافي و3 سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث.

وتبين أن الشخص المصاب هو «إسماعيل محمد إسماعيل أحمد»، 40 عاما، حيث كانت إصاباته عبارة عن سحجات عموم الجسم وجروح بالوجه.