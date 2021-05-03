محافظ الفيوم يزور الأنبا إبرام بدير العزب للتهنئته بعيد القيامة

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، مساء اليوم الأحد، خلال زيارته لدير الأنبا إبرام بالعزب، كما قدّم التهنئة للأقباط بعيد القيامة المجيد، بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية، حيث كان في استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.

وأكدّ محافظ الفيوم، أنّ المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أنّ مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة.

من جانبه، أعرب مطران الفيوم عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم وجميع المهنئين، مشيرًا إلى أن الأعياد مظهرا من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

وأكد «الأنصاري» ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن تمر هذه الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام، مناشدًا المواطنين بالتقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تضافر كل الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.