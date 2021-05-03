«وقعوا من المرجيحة».. القصة الكاملة لإصابة «3 أطفال أشقاء» بملاهي جمصة

«إصابات بكسور وأحدهم باشتباه بنزيف فى المخ»، هكذا انتهت «فسحة» 3 أشقاء في ليالي رمضان بمدينة جمصة فى الدقهلية، إثر سقوطهم من أرجوحة في ملاهي غير مرخصة صادر لها قرار إزالة نتيجة اختلال توازنهم، حيث سقطوا أرضا.

وبضبط المسؤول عن الملاهي أكد سقوط الأطفال خلال لعبهم، فيما اتهم والد الأطفال القائم علي تشغيل الملاهي بالاهمال الذي تسبب في إصابة أطفاله، بينما انتقل مسؤولى رئاسة المدينة إلي مكان الحادث وتم إزالة الملاهي من مكانها كونها غير مرخصة.

إصابات خطيرة لـ3 أطفال إثر سقوطهم في الملاهي

تبلغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بسقوط 3 أطفال من أعلى أرجوحه بملاهي كائنة بشارع الفردوس دائرة القسم، وبانتقال الضباط والفحص تبين إصابة: محمد أحمد مدحت 12 سنة طالب، مصابا باشتباه كسر الذراع الأيسر، وشقيقته هنا 8 سنوات تلميذة، مصابه بكسر بالساق الأيسر، وشقيقتهما ياسمين 5 سنوات تلميذة، مصابة بفقدان بالوعي واشتباه نزيف بالمخ، ويقيمون بشارع الثانوية دائرة قسم أول المنصورة .

وتبين من خلال فحص مباحث القسم، أنه حال لهو الأطفال الثلاثة على الأرجوحة، اختل توازنهم وسقطوا أرضا ما أدى إلى حدوث إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ضبط صاحب الملاهي في جمصة

تمكنت المباحث من ضبط القائم على تشغيل الملاهي «شادی. ع خ»، مقيم بكفر البطيخ بمحافظة دمياط وبمواجهته، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون.

وبسؤال والدة الأطفال المصابين شيماء أحمد متولي 38 سنة، ربة منزل أيدت ذات المضمون، واتهمت القائم على تشغيل الأرجوحة بالإهمال مما تسبب في وقوع الإصابات.

من جهته، أكد مصدر مسؤول برئاسة مجلس مدينة جمصة: أن مكان الملاهي صادر له قرار إزالة وتم إغلاقه تماما تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الورزاء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 729 لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة.