سلاح سحري.. دراسة تكشف تأثير النوم على «كورونا» ومستويات الجوع والشبع

عرضت قناة «العربية»، تقريرًا يوضح تأثير النوم على مستويات الجوع والشبع وفي نظام المناعة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد « كوفيد19»، حيث ذكر التقرر أن النوم يؤثر في مستويات الجوع والشبع، وفي نظام المناعة أيضًا، وتشير عدد من الدراسات إلى أن الحرمان الجزئي من النوم يسبب تغيرات في هرمونات تنظيم الشهية، ما قد يجعل الصيام متعبًا.

وشددت الدراسة، على ضرورة الحفاظ على مواعيد النوم والاستيقاظ نفسها كل يوم ليتمتع الجسم بالنشاط والحيوية والقدرة على التحمل، كما يعتبر النوم الكاف ضروريًا لتحقيق الأداء الأمثل لنظام المناعة، فمن دون النوم لساعات كافية ستتعرض الاستجابة المناعية للقمع، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ويستغرق وقتا أطول للتعافي منها.

كما تسهم قلة النوم في متلازمة التمثيل الغذائي، وهي المصطلح الطبي لمجموعة من الحالات التي تتضمن وجود كمية كبيرة جدًا من الدهون حول الخصر، وارتفاع ضغط الدم، وسكر الدم، والكوليسترول، ويوجد الآن الكثير من الأدلة حول أن الناس الذين ينامون أقل من سبع ساعات في الليل أكثر عرضة للإصابة بوزن زائد أو سمنة، والإصابة بالسكري النوع الثاني مقارنة بمن ينامون جيدًا.

وأوضح التقرير، أن العلم واضح تمامًا فيما يتعلق بالأهمية البالغة التي يمثلها النوم لكل شئ متعلق بالصحة العقلية والبدنية، علاوة على ذلك، يمكن للنوم الجيد أن يعزز مناعتك، وربما لن تدرك أن عدم الحصول على قدر كاف من النوم الجيد هو أيضًا أنباء سيئة لجهازك المناعي، وقد يعرضك هذا لمضاعفات حال إصابتك بكورونا.