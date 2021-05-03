فض فرح شعبي وغلق ورشة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن فض فرح شعبي، وغلق ورشة ميكانيكا لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بمدينة المنيا مساء أمس، تم خلالها المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأكد رئيس المركز ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي الآمنة، ووجه بفض أحد الأفراح الشعبية بحى غرب المدينة لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وكذلك غلق أحد ورش الميكانيكا بحى جنوب المدينة لمخالفة مواعيد الغلق التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء وتم تطبيقها اعتبار من يوم السبت الماضى.

وناشد رئيس المركز المواطنين وأصحاب المحال والمقاهى والمطاعم، بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وعدم التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم بأسره.

وأكد محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بعدم الإلتزام بتلك الإجراءات.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية، عن منع وقوف السيارات بشارع الكورنيش طوال اليوم، منعا للوصول إلي الكورنيش خلال احتفالات شم النسيم.

وأصدرت غرفة العمليات بيانا ذكرت فيه: نناشد السادة المواطنين، عدم ترك سيارتهم بشارع كورنيش النيل، نظرا لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، خلال أعياد شم النسيم حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.