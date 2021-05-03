شواطئ وحدائق مغلقة في شم النسيم بالغربية

أصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، قراراً برقم 593 لسنة 2021، يتضمن غلق كافة الحدائق والمنتزهات وغيرها من الأماكن التي يكون فيها تجمعات خلال الاحتفال في شم النسيم، وذلك في إطار تشديد الإجراءات، لمواجهة فيروس كورونا، خاصةً بعد تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثالثة، وما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

غلق الحدائق والكورنيش بمدن ومراكز الغربية

جاء قرار محافظ الغربية بمنع أي تجمعات خلال شم النسيم، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تضمن غلق حديقة الأندلس بمدينة طنطا، وهي من أشهر الحدائق في المحافظة، ويطلق عليها حديقة الحيوان المصغرة، وتم إنشاؤها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وشهدت الكثير من أعمال التطوير.

كما تم أيضاً غلق حديقة الطفل في منطقة الإستاد بمدينة طنطا، وهي من أهم الحدائق التي يقصدها المواطنون بهدف فسحة أبنائهم وأطفالهم خلال مناسبات الأعياد والاجازات، وكذلك تم غلق كورنيش طنطا، وهو المكان المفضل لدى الشباب وكبار السن، لذين يقصدونه عادةً لقضاء الإجازات والأعياد، خاصة خلال فترات الليل.

وتضمن قرار المحافظ غلق كورنيش النيل، فرع رشيد في كفر الزيات، وفرع دمياط في زفتى، إلى جانب غلق حديقة قطور العامة، ومنع أي تجمعات على نهر النيل في مدينة بسيون، وأيضاً في مدينة سمنود، وإغلاق قناطر دهتورة، التي تُعد مقصداً للمئات من الشباب والعائلات لقضاء أيام الإجازة.

السماح بـ50% إشغال بالكافتيريات والمقاهي

تضمن قرار محافظ الغربية منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، وأن تكون نسبة 50% من الإشغال فقط، واستخدام أدوات تستعمل لمرة واحدة، مع تشديد كل الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية، لمنع التكدسات، وحماية دور العبادة، حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر.