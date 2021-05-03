مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21.. سبب زيارة قدرية لغزل في السجن

يترقب الجمهور مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 لمعرفة سبب زيارة قدرية طليقة سيف الخديوي لغزل داخل السجن، وهل تحمل رسالة تهديد لها أو رسالة لإنقاذها من ورطتها بإيعاز من عابد تيمور؟.

مواعيد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 على cbc

يأتي موعد عرض مسلسل اللي مالوش كبير على شاشة قناة cbc في الساعة 9.15 مساء، والإعادة تكون على نفس القناة الساعة 2.15 صباحًا، والساعة 5.15 عصرًا.

وفي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20، انتبه سيف الخديوي إلى أنّ هناك خيانة في صفوف رجاله، خاصة بعد فشله في الوصول للمحكمة قبل النطق بالحكم لإنقاذ غزل من خلال إبراهيم حارس عابد تيمور الذي كان سيبرئ ذمة غزل ويعترف على نفسه، ولكن حمزة أحد رجال الخديوي قرر قيادة السيارة بنفسه في نفس اليوم، والسير في طريق مختلف به زحام وحادث مدبر بإيعاز من رفعت الذهبي، وهو ما سيكتشفه الخديوي في الحلقات المقبلة.

وتعرفت غزل على بعض السيدات في السجن وبدأن في الحديث معها والتعرف عليها للتخفيف من وطأة الأيام، خاصة مع شعورها بالظلم بعد صدور حكم ضدها بالسجن 7 سنوات بعد وضع كيس هيروين في حقيبتها بعد دقائق من طلاقها من عابد تيمور، الذي هددها صراحة أنّها منذ هذه اللحظة لن تنعم براحة البال وستندم على قرارها.