المترو: وحدات إسعافية لعلاج الحالات المرضية المفاجئة خلال عيد الفطر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنّ الوحدات المتنقلة بها المستلزمات الطبية كافة، لتقديم خدمات طبية متميزة للحالات المرضية المفاجئة.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات، هدفها علاج الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج المناسب للتعافي من كورونا، لافتا إلى أنّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ ارتداء الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات إجباري على جموع الركاب، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأنّ هناك التزام من العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وهناك غرامات فورية تطبق على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات تبدأ من 50 جنيها إلى 4 آلاف جنيه.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وهناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على جميع المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، مضيفا أنّ جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة مستمرة قبل ساعات التشغيل، لتوفير الحماية والسلامة للركاب.

وأكد عبدالهادي، أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، منوها بأنّ أي راكب «يزوغ» من دفع قيمة تذكرة المترو، سيتم تغريمه 50 جنيها فورا.