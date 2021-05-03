مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21: مغزى زيارة قدرية لغزل

تصاعد في الأحداث ومفاجآت كثيرة من المتوقع أن يشهدها مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21، بعد سجن غزل ظلمًا بسبب كيس هيروين وُضع لها من قبل طليقها عابد تيمور، ووجود خيانة في صفوف رجال سيف الخديوي يعملون ضده لصالح عابد تيمور ورفعت الدهبي.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 سيف الخديوي يكشف الخائن

ويشهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 معرفة سبب زيارة قدرية طليقة سيف الخديوي لغزل داخل السجن، وهو ما فوجئت به غزل عندما وجدتها أمامها، وستكشف الحلقة عن سبب حضور قدرية وهل جاءت من تلقاء نفسها للشماتة في غزل، أم أنها تحمل رسالة تهديد، أو إنقاذ من قبل عابد تيمور عن طريق رفعت الدهبي؟.

ومن المتوقع أن يضع سيف الخديوي أحد رجاله والذي يدعى حمزة تحت المراقبة بعد شكوكه في خيانته له، خصوصًا مع إصراره على قيادة السيارة يوم النطق بالحكم على غزل في القضية، لإعاقة الخديوي عن الوصول لأنه يحمل دليل براءتها وهو إبراهيم حارس عابد تيمور الذي وضع لها كيس المخدرات في حقيبتها.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 20 كشفت أيضًا أن رفعت الدهبي طلب من حمزة حارس سيف الخديوي أن يتدخل لمنع وصوله إلى المحكمة، حتى يصدر حكم ضد غزل، وكل ذلك بأمر من عابد تيمور الذي يحاول تأديب غزل وعقابها على طلاقها منه.

وتعرفت غزل داخل السجن على عدد من السيدات، ومنهن كبيرتهن وتدعى أبلة سميحة والتي حاولت التخفيف عن غزل التي تشعر بالظلم.