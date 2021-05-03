مواعيد مسلسل موسى الحلقة 21.. محمد رمضان ينتظر زواجه من سمية الخشاب

ينتظر عشاق مسلسل موسى الحلقة 21 زواج موسى، الفنان محمد رمضان من «حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، بعد أن تعافى من الطلق الناري الذي أصابه بتحريض من المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، وشقيق حلاوتهم، رغبة في التخلص من الفتى الصعيدي أثناء وجوده داخل القطار المتجه إلى غزة لجلب بضاعة، حتى لا يكبر في السوق ويصير منافسًا له.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 21

الحلقة 21 من مسلسل موسى، المذاع عبر فضائية «DMC» الساعة 6:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

تردد فضائية «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل موسى

تدور أحداث مسلسل موسى، إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حيق يسلط المسلسل الضوء على حياة شاب صعيدي يدعى موسى، والذي أخذ على عاتقه محاربة الإنجليز في قريته، كما أنه كبير إخوته ومسؤولا عنهم وعن والدته.

وتسرد الأحداث هروبه إلى الجبل للبعد عن بطش الإنجليز الذين كانوا يبحثون عنه للقبض عليه، حتى هاجم الفيضان قريته وتسبب في موت حبيبته، وبعد موت أمه يتوجه إلى القاهرة للعمل في التجارة ويلتقى بحلاوتهم وتنشأ بينهم قصة حب.