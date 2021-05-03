ضبط 1134 قضية تموينية في 24 ساعة.. أبرزها 9 أطنان «مخللات» فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1,6 طن أسماك مدخنة «رنجة» يشتبه فى عدم صلاحيتها بالإسكندرية، و1,47 طن لحوم ومقطعات دواجن فاسدة في القليوبية، و9 أطنان «مخللات» فاسدة بالشرقية، و5 أطنان «خرشوف مجمد» غير صالح للاستهلاك الآدمي في البحيرة، و4,5 طن «ذرة مجروش، مكسبات طعم، زيت طعام» مجهولة المصدر بالمنوفية.

كما تمّ ضبط 3,6 طن «جبن أبيض وزيتون» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الغربية، و2,78 طن «خل طعام، ونشا» يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية، و13760 عبوة «بن» مدون عليه علامة تجارية ويشتبه في عدم صلاحيتها في البحيرة.

وجرى ضبط مالكة مخبز بلدي في بكفر الشيخ لحيازتها 220 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين جمتعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، إلى جانب ضبط 19,82 طن أعلاف حيوانية دون مستندات ومجهولة المصدر في سوهاج.