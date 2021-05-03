محافظ الإسكندرية يتابع منع التجمعات بالشواطئ والمتنزهات

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة موسعة شملت الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة بمختلف أنحاء المدينة، صباح اليوم الاثنين، للتأكد من الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، ومنع أي تجمعات للمواطنين، ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن أجهزة المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ إلى الدرجة القصوى، بجميع أجهزتها التنفيذية، وبالتنسيق مع المديريات المعنية، وأضاف أن جميع المسئولين يتواجدون في الشارع على مدار اليوم، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقاً كاملاً، بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 66 شاطئاً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن القيام بتنفيذ حملات موسعة وبشكل دوري.

وأصدر «الشريف» تعليمات عاجلة لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ خلال أعياد شم النسيم، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية.

كما شدد المحافظ علي تكثيف الرقابة على الأسواق، وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، مؤكداً على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية، لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، والتعامل الفوري معها.