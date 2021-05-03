إغلاق «كافيه» أسبوعين ومصادرة 260 شيشة بحملات على كورنيش الإسكندرية

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات المتواجدة بكورنيش المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإلتزام بمواعيد الغلق، قبل أعياد شم النسيم، حيث أسفرت عن ضبط عدد كبير من «الشيش» من داخل المقاهي، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ومحارب هيلع رئيس حي شرق.

وفي سياق متصل، شن رؤساء الأحياء عدد من الحملات المسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق، حيث قاد اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزة ثان، حملة أسفرت عن إغلاق كافية بالمعمورة الشاطئ لمده أسبوعين وتوقيع غرامة مالية والتحفظ على 260 شيشة، بالإضافة إلى التحفظ علي العديد من التعديات بالأحياء الأخري.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وبخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مشددا على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو الفعاليات الجماهيرية.

وكلف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات لمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء خلال أعياد شم النسيم، مشددا علي المتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية.

كما شدد المحافظ علي تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، مؤكدًا عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات علي مدار الساعة والتعامل الفورى معها.

بينما أوضحت مديرية الشئون الصحية: أن المديرية انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال عيد شم النسيم، لافتة إلى أنه تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية وأخذ عينه من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته.

وتم تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية مع إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم للوقوف علي مدي استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، وإتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم.

من جانبه أكد اللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت برفع درجة الاستعدادات القصوى وإلغاء الإجازات لأطباء المجزر وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم وكذلك توفير احتياجات المجازر لاستقبال الذبائح لفترة إضافية، وتم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة تجاه المخالفين.