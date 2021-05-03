فتح كورنيش الإسكندرية أمام المواطنين في عيد شم النسيم

شهد طريق الكورنيش في مدينة الإسكندرية، حركة سير طبيعية، وذلك في عيد شم النسيم، حيث تقرر فتح الطريق أمام المارة والسيارات في الاتجاهين، بداية من المندرة، وصولاً إلى رأس التين والأنفوشي، وذلك بعد ما قررت الإدارة العامة للمرور عدم غلق الطريق، كما حدث في عيد شم النسيم العام الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

تعزيزات مكثفة لمرور الإسكندرية

وشددت مديرية أمن الإسكندرية وإدارة المرور من التواجد الأمني بطول طريق الكورنيش، وذلك لمنع تواجد المواطنين على الأسوار أو التزاحم والتواجد على سور الكورنيش، وذلك لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء حيال عدم التجمعات، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وانتشرت الأكمنة الأمنية على طول طريق الكورنيش، وذلك لمنع أي تجمعات على سور الكورنيش، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة المواطنين.

محافظ الإسكندرية يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء شن عدد من الحملات المسائية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق، حيث قاد اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزة ثاني، حملة أسفرت عن إغلاق كافية على شاطئ المعمورة، لمدة أسبوعين، وتوقيع غرامة مالية على صاحبه، والتحفظ على 260 شيشة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الحملات لإزالة التعديات والتصدي لكافة المخالفات، في نطاق عدد من الأحياء الأخرى.

وناشد محافظ الإسكندرية المواطنين توخي الحذر، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع الاحتياطات الخاصة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مشدداً على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات، لمتابعة استعدادات استقبال أعياد شم النسيم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمجابهة جائحة كورونا.