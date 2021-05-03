«غرفة الدواء» توفر احتياطي من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، توفير احتياطي كافي من الأكسجين الطبي والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكّد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في بيان اليوم، أنَّ «الوضع لدينا فى مصر أفضل جداً، حيث استطاعت الحكومة توفير اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية»، مشيدا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي.

وناشد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حفاظًا على سلامتهم علاوه على استمرار عجلة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة.

من جهته، قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات «العزبي»، إنَّ خدمة تأجير اسطوانات الأكسجين متاحه بكل الفروغ بأسعار رمزية لخدمة مرضى العزل المنزلي في البيوت، مع توفير خدمتي التوصيل والتركيب، وكامل الإجراءات الاحترازية لموظفي الخدمة، فضلا عن تقديم خدمة الدعم الطبي والاستشارات للمرضى من خلال الكول سنتر.

وأضاف «الساداتي»، أنَّ السلسلة ملتزمة بتكثيف المعروض من المستلزمات الطبية المطلوبة وجميع أنواع الكمامات لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لصيدليات «العزبي»، أنَّ الشركة تقدم حاليا عروض على أدوية المناعة وتوفير أدوية فيروس كورونا المخصصة لمرضي العزل المنزلي من خلال الفروع والابلكيشن بهدف التيسير على المواطنين ، لافتا إلي زيادة الطلب على الكمامات خلال شهر رمضان بسبب التراويج والتجمعات.

وطالب نائب المدير التنفيذي لصيدليات «العزبي»، المواطنين بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجاري لتفادي حدوث نواقص في بعض أصناف الأدوية، مؤكّدًا أنَّ الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية.