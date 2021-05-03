عاجل.. حريق هائل في أرض «شركة النحاس» شرق الإسكندرية

اندلع حريق هائل في أرض شركة النحاس المصرية، بمنطقة حجر النواتية بطريق محور المحمودية شرق الإسكندرية، ظهر اليوم الاثنين، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال إطفاء الحريق ومحاصرة النيران.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطاراً يفيد بنشوب حريق بأرض شركة النحاس المصرية، على طريق محور المحمودية، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بكمة من الهيش والبوص، في أرض شركة ومصانع النحاس المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، مما أدى لتصاعد ألسنة النيران والدخان من موقع الشركة.

وتواصل إدارة الحماية المدنية الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق.