ترتيب السيارات الأكثر مبيعا في الربع الأول من 2021: شيفروليه الأولى

ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية للسيارات بمختلف الأنواع تتنافس داخل السوق المحلية المصرية على الأكثر مبيعًا؛ سجلت 10 علامات تجارية انخفاضا وارتفاعا في معدل مبيعاتها مقارنة بمعدل مبيعات كل علامة خلال الربع الأول من العام المنصرم 2020؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية، نرصد معدل مبيعات العلامات التجارية الـ10 الأكثر مبيعًا داخل السوق المحلية خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بالترتيب:

- شيفروليه: تأتي في المركز الأول بمعدل مبيعات سجل ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بعدد 12861 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأولى لعام 2020 بعدد 10447 مركبة.

- نيسان: في المركز الثاني حيث سجلت ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 7583 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات 2020 بعدد 4941 مركبة.

- هيونداي: جاءت في الترتيب الثالث بالقائمة بعدد 6958 مركبة، وتسجل ارتفاعًا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2020 حيث سجلت 4075 مركبة.

- تويوتا: تحل في المركز الرابع بعدد مبيعات وصل إلى 6621 مركبة، مسجلة انخفاضا في معدل مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2020، حيث سجلت عدد 6742 مركبة.

- أم جي: في المركز الخامس بعدد مبيعات 6371 مركبة، وتسجل العلامة الصينية الناشئة بالسوق المحلي ارتفاعا في سجل مبيعاتها مقارنة بمعدل العام 2020 حيث سجلت 2950 مركبة.

- سوزوكي: في المركز السادس وتسجل هي الأخرى معدل مبيعات مرتفع بعدد 4008 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، الذي وصل إلى 1070 مركبة.

-بيجو، في المركز السابع وتسجل العلامة الفرنسية ارتفاعا في معدل مبيعاتها خلال الربع الأول بعدد 3400 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020 حيث سجلت عدد 1636 مركبة.

-كيا: في المركز الثامن، حيث سجلت العلامة الكورية ارتفاعا في معدل مبيعاتها بعدد 3141 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها 2020 حيث سجلت عدد 2603 مركبة.

-فيات، في المركز التاسع، بعدد مبيعات 3012 مركبة، وتسجل أتفاع بسيط مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت عدد 2975 مركبة.

-شيري، تسجل العلامة الصينية ارتفاعا ملحوظ في معدل مبيعاتها بعدد 2628 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 2119 مركبة، وتأتي في الترتيب العاشر بالقائمة.