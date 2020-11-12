تبدأ من 169 ألف جنيه.. أسعار "شيفرولية" في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي تنتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر "شيفرولية" الأمريكية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمية.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز ماركات السيارات التي تطرح في السوق المصرية، وأسعارها الرسمية، بحسب وكيلها في السوق.

شيفروليه أفيو

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين، مع واحد المحرك الأول بسعة 1500 سي سي، ويولد قوة 86 حصانا، وأقصى سرعة 166 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ4 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 11.9 ثانية، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتُصنع السيارة وتُجمع في أمريكا ويجري جمعها في مصر وسعر الفئة الأولى بالسوق المصرية، 196 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 202 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

تتوافر السيارة في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك الأول بسعة 1500 سي سي، ويولد قوة 110 أحصنة، وأقصى سرعة 170 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 13.2 ثانية، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتُصنع السيارة في أمريكا ويتم جمعها في مصر وسعر الفئة الأولى بالسوق المصرية 198 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 303 آلف جنيه والفئة الثالثة بسعر 212 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 218.

شيفروليه كابتيفا

تتوافر السيارة في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك الأول بسعة 1500 سي سي تربو، ويولد قوة 148 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/ متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT و مزود بخمس سرعات.

وتُصنع السيارة وتُجمع في أمريكا وسعر الفئة الأولى بالسوق المصرية 325 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 350 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 370 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 390.

شيفرولية ماليبو

تتوافر السيارة في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك الأول بسعة 1500 سي سي، ويولد قوة 163 حصانا، وأقصى سرعة 210 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 9.2 ثانية، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتُصنع السيارة وتُجمع في أمريكا ويتم جمعها في كوريا وسعر الفئة الأولى بالسوق المصرية 198 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 303 آلاف جنيه والفئة الثالثة بسعر 212 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 218.