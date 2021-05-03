محافظ القليوبية يتابع غلق كورنيش مدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة اليوم، تفقد خلالها إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات بمدن بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يوافق إجازة عيد شم النسيم، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القليوبية، بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطئ والحدائق خلال أعياد شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية

وأكد، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على متابعة رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.

ووجه «الهجان» بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أي صور للتجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية

وجدد محافظ القليوبية مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة، بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.