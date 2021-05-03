«الصحة»: فرق التواصل المجتمعي تستهدف زيادة الوعي في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه إعمالا بمبدأ «الوقاية خير من العلاج»، حرصت وزارة الصحة، على نشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف تكثيف الوعي الصحي لدى سكان تلك المحافظات، موضحا أن عمل تلك الفرق يتمثل في نشر الوعي بين المواطنين فيما يخص وباء كورونا المستجد، وكيفية اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، للحد من انتشاره.

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «extra news»، أن فرق التواصل الاجتماعي، تزرو المواطنين في بيوتهم، وتلتقي معهم في الشوراع للعمل على زيادة وعيهم، وتثقيفهم فيما يخص الطرق السليمة في التعامل مع هذا الوباء، وذلك على مستوى كل محافظات الجمهورية، وبالأخص الثلاث محافظات التي تشهد زيادات ملحوظة على مستوى عدد الإصابات.

وأشار وكيل وارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن فرق التواصل الاجتماعي وزيادة الوعي الصحي، تخاطب كل فئة مجتمعية بما يتناسب مع ثقافة عناصرها وفئاتهم العمرية، موضحا أن هذه الفرق خضعت لتدريب مكثف، قبل بدء العمل على تلك المهمة، كما أنها مزودة بكل الأدوات التي تمكنها من تأدية تلك المهمة على أكمل وجه.

وتابع: «مينفعشي أقول لشخص اعمل حاجة معينة والتزم بالكمامة، وانا مش موفرله الكمامة بالأساس»، مؤكدا أن تلك الفرق توفر لكل المواطنين، على ما يحتاجونه للالتزام، مشيرا إلى أنها تحقق مردود أكثر من رائع حتى الآن.

وحول أماكن توزيع اللقاحات، أوضح أن الوزارة كانت قد بدأت عملية توزيع اللقاحات بتوفير 40 مركز تطعيم، وبعد توجيهات من القيادة السياسية، قامت الوزراة بزيادة تلك المراكز إلى 160 مركزا على مستوى كل محافظات الجمهورية، وهناك 10 مراكز تطعيم أخرى سيجري افتتاحها خلال الفترة المقبلة.