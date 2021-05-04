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حظك اليوم الثلاثاء 4-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:38 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا لإعلان خططك وعليك بالتزام التواضع والكتمان كي تنجح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وعليك أن تكتم انفعالاتك وتتجنب الصدام مع البعض وراقب الأجواء في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.

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