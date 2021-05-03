مسلسل موسى الحلقة 21.. هل سيتزوج محمد رمضان وسمية الخشاب؟

تطور جديد في علاقة موسى، الفنان محمد رمضان وحلاوتهم، الفنانة سمية الخشاب ينتظره متابعي مسلسل موسى الحلقة 21 إذ تبدأ خطوات زواجهما بعد تعافيه من إصابته بالنار على يد أحد صبيان المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، وشقيق حلاوتهم، والذي حرّض عليه حتى يتخلص من هذا الشاب الصعيدي وهو يستقل القطار المتجه إلى غزة لجلب بضاعة، حتى لا ينافسه في السوق والتجارة.

مسلسل موسى الحلقة 21.. خطوات زواج محمد رمضان وسمية الخشاب

وكانت حلاوتهم شكّت في أخيها أنه وراء اختفاء موسى وأنه لم يختف من تلقاء نفسه فجأة، وظلت تبحث حتى أعطت عشقة شقيقتها رشوة فأخبرتها بمكان موسى والذي كان راقدًا في إحدى المستشفيات، وذهبت له وظلت إلى جواره وأخبرها أنه سينتقم ممن فعل به ذلك، وأخبرها برغبته في الزواج منها كما أخبر شقيقها رغم معرفته بأنه المتسبب في محاولة قتله.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 21

تعرض الحلقة 21 من مسلسل موسى على قناة DMC الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

تردد قناة «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.