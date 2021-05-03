رامز جلال يسخر من جميلة عوض: «عقلة صباع الإبداع.. شبر ونص التمثيل»

وقعت الفنانة جميلة عوض، ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، إذ سخر منها، قائلا: «غامضة بس في إيدها ومضة، سايقة العبط مع إنها لبط، متمردة مع إنها قد الزقردة، مستهبلة وعاملة فيها طفلة وهي جواها ميمي شكيب، من عائلة فنية متعددة المواهب، جدها أستاذ في الكوميديا، أبوها مخرج وأمها ممثلة، وعمها مصمم استعراضات».

وأضاف: «ناقص لهم عايدة رياض، ويعملوا لنا شكشك مرزوقة تعالي جنبي، النهاردة مناخيرك اللي انتي رافعاها لفوق هنجيبها الأرض هتتكسري ومش هتعرفي الطول من العرض، ومن الخوف قلبك هيقف ومش هيتسمع له نبض.. معانا ومعاكم عقلة صباع الإبداع، شبر ونص التمثيل، النجمة اللي قد الكف جميلة عوض».

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.