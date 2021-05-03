رامز جلال يسخر من إطلالة جميلة عوض: «في إيدك شنطة ولا مشنة عيش»

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنانة جميلة عوض، التي وقعت ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، قائلا: «دي نازلة كايرو جاز، وإيه اللي انتي ماسكاه في إيدك ده؟ دي شنطة ولا مشنة عيش؟».

وأضاف: «وإيه اللي لابساه في رجلك ده؟! إنتي جاية تسلكي بلاعات، والبنطلون مقطع كده ليه يا جميلة؟ إنتي كنتي بتتخانقي؟ وبعدين حلق ده ولا زرار قميص؟!».

وواصل رامز جلال، سخريته من جميلة عوض، عندما ساعدها حسن عسيري، على ارتداء «فيست الأمان»، وعلق قائلا: «تحس إن أبوها جاب لها لبس العيد»، وعلقت جميلة، على الفيست: «كبير أوي»، ليرد رامز: «نجيب مقاسك منين؟ ده إحنا قلبنا محلات الأطفال كلها».

برنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.