حملات في المحافظات لمتابعة تطبيق إجراءات «كورونا» ومواعيد إغلاق المحال التجارية

قاد العديد من المحافظين حملات، مساء أمس، على المحال والمقاهى والمطاعم لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومواعيد الإغلاق الصيفية.

وقام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحملة فى المنطقة الشرقية بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، أسفرت عن غلق مقهى مخالف بمنطقة الشيراتون وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر تقديم الشيشة، وانتقلت الحملة إلى مجمّع كافيهات بمساكن صقر قريش بشيراتون، وتمت مصادرة عدد من «الشيش» وأجولة الفحم وتحرير محاضر غلق وعدم ارتداء كمامات وعدم التزام بالسعة المقررة بـ50%، وإزالة تعديات المقاهى على الممرات السكنية بين العقارات بمساكن صقر قريش لأنها تعوق حركة المواطنين.

«القاهرة»: مصادرة 4 آلاف شيشة وتحرير 145 محضراً لمخالفي الإجراءات الاحترازية

وتوجهت الحملة إلى مخزن بالمنطقة يستغله صاحبه كمكان لإعداد وتوزيع الشيش على المقاهى المجاورة، وأصدر محافظ القاهرة قراراً بالغلق الفورى للمخزن ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه لمخالفته الإجراءات الاحترازية، وضبطت الحملة مقهى يغلق شارع عثمان عبدالحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر، فتم تشميعه ورفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارع.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الحملة على مستوى المحافظة أسفرت عن مصادرة 4 آلاف شيشة، وتحرير 145 محضر غلق مقهى مخالف، و750 محضر عدم ارتداء كمامات، وإزالة عدد من الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة فى المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات بين الطاولات، والالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

تكثيف الرقابة على الأسواق في الإسكندرية

وفى الإسكندرية، قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملات على المقاهى والكافيهات بكورنيش المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد كبير من «الشيش» داخل المقاهى، وفرض غرامات فورية على المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين توخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى أعداد المصابين، مشدداً على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وكلف «الشريف» رؤساء الأحياء بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى أعياد شم النسيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ خلالها، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها.

وشن رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق، وقاد اللواء حسن الجمال، رئيس حى المنتزه ثان، حملة أسفرت عن إغلاق كافيه بالمعمورة لمدة أسبوعين وتوقيع غرامة مالية والتحفظ على 260 شيشة.

وكثفت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من حملاتها للرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينات من المنتجات وإعدام التالف منها بعد التأكد من عدم صلاحيته، وتم تكثيف الرقابة على أماكن تجمُّع الجمهور ومحلات بيع الأغذية مع إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم للوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية فى مواجهة حالات التسمم.

من جانبه، أكد اللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، أن المديرية رفعت درجة الاستعدادات القصوى وإلغاء الإجازات لأطباء المجزر وتم تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة أعياد شم النسيم وتوفير احتياجات المجازر لاستقبال الذبائح لفترة إضافية، وتم تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين.

وأجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، جولة تفقدية، فى مركزى زفتى والسنطة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية والمقاهى والورش الحرفية فى المواعيد المحددة لها، وبدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة زفتى، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهى بالإجراءات الاحترازية، ووجَّه المحافظ بغلق أحد المحال التجارية لتكدس الأعداد بداخله وعدم اتباع الإجراءات، وتم التنبيه على جميع المحال والمقاهى بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم، وعدم افتراش الطريق العام، وارتداء جميع العاملين للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة السنطة، موجهاً أصحاب المحال والمقاهى بالالتزام بنسبة الإشغال المقدَّرة بـ50%، كما وجَّه بغلق عدد من المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الواردة فى قرار وزير التنمية المحلية أو بنسبة الإشغال المحددة.

وناشد محافظ الغربية المواطنين ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى داخل الأماكن العامة، خوفاً على صحتهم وتفادياً لتفاقم الإصابات فى ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامتهم.

وفى المنيا، شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مفاجئة على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية فى نطاق المدينة، خلال الساعات الماضية، للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعى.