القاهرة: تعليمات مشددة بشأن الإجراءات الاحترازية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّ الدولة تطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية ومتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ القاهرة لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات وتطبيق الاجراءات الاحترازية فى شم النسيم والتى بدأها بتفقد محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر وحدائق المنطقة الشرقية ثم كورنيش النيل وحدائق المنطقتين الغربية والشمالية، وأنهى الجولة بتفقد الحديقة المحيطة بكوبري المانسترلي بحي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية.

الرقابة على الأسواق

وأكّد محافظ القاهرة، أنَّه تمّ التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كل التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكّد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غرفة العمليات تتلقى بلاغات المواطنين

وأكّد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236، 23907147، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

استمرار الحملات على المقاهي

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي، والاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وأكّد محافظ القاهرة أنَّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في حملاتها اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الاجراءات الإحترازية ومنع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية والغلق.