النيابة تنتقل لمعاينة حريق فرن دار السلام.. وتنتدب المعمل الجنائي

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان حريق مخبز بشارع لاشين فى دار السلام، حيث لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب آخر، نتيجة انفجار أسطوانات بوتاجاز.

وأمرت النيابة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرّحت بدفن جثث الضحايا من العمال والذين لقوا مصرعهم فى الحادث.

وتلقت الحماية المدنية، بلاغا بنشوب حريق فى فرن نصف آلي بشارع لاشين فى دار السلام، ودفعت بعربتي إطفاء وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى محلات مجاورة أو الأدوار العليا فى العقار.

وأوضح الفحص الأولي، أن النيران اشتعلت داخل الفرن وانفجرت اسطوانات بوتاجاز، وأدى ذلك لوفاة 3 من العمال بالداخل بعدما حاصرتهم النيران، كما أتت على محتويات المخبز بالكامل، فضلا عن احتراق دراجة نارية "توك توك" كانت متوقفة أمامه.