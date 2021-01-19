رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مباني 25 مدرسة من مدارس النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، واللواء أكرم النشار، مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء الأهمية التي تحظى بها هذه المدارس، في ضوء الطلب المتزايد على مستوى الخدمة التعليمية التي تقدمها، والسمعة الجيدة التي تتميز بها، مؤكّداً أنَّ هذا يحتم التوسع في إنشاء هذه المدارس، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والعمل على نجاح هذه التجربة وإدارتها على النحو الأمثل، بما يتيح استمرار هذه المدارس في أداء رسالتها المتميزة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجمالي الـ25 مدرسة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تنتهي وزارة الإسكان حالياً من تنفيذ 9 مدارس، وسيتمّ البدء في 14 مدرسة أخرى على الفور.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لسير العمل لإنجاز التكليف الرئاسي بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية، حيث تضم المدارس الجاري تنفيذها من جانب وزارة الإسكان حالياً، استكمال 5 مدارس قائمة بمدن السادات، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، ودمياط الجديدة، إلى جانب تنفيذ 4 مدارس جديدة، اثنتان بالقاهرة الجديدة، واثنتان بمدينتي الشروق والشيخ زايد، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم التشغيل الجزئي لبعض تلك المدارس مرحلياً بصورة كاملة التشطيب والتجهيزات خلال الأعوام الدراسية من 2017-2018 إلى 2020-2021، وتمّ استعراض الموقف التنفيذي لكل مدرسة تفصيلياً من حيث نسب الإنجاز، وموعد التسليم لباقي المنشآت بالكامل لدخول الخدمة.