مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 6: وفاة 250 مليون شخص بالوباء

تناولت أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 6 قضية زيادة الأوبئة حول العالم، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات إلى 250 مليون شخص حول العالم، منهم 2 مليون بمصر، في ظل احتماء يوسف الشريف الذي يؤدي دور طبيب ويوتيوبر في مستشفى هو ومجموعة معه، خوفًا من انتقال العدوى لهم؛ إذ دوت صافرات الإنظار، واضطروا إلى قطع الكهرباء عن المكان.

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6

على مدار أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 حاول المصابون بالمرض الغامض الهجوم على غير المصابين، وخلال حلقة اليوم ازداد عدد المصابين بالوباء الغامض الذي يغزو العالم ووصل عددهم إلى 2 مليون في مصر، وإلى 250 في جميع بلدان العالم، وحاولوا اقتحام المستشفى.

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6

وخلال أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 اعتدى الطفل كريم بالضرب على والده المحتجز في المستشفى، بعد أن وجده أمام إحدى أبوابه؛ إذ ظهرت عليه أعراض غريبة، وطالب الفنان عماد أحد الأشخاص رشاد بالخروج من المستشفى، مقابل مبلغ مادي، بعد أن دوت صافرات الإنظار خوفًا من أن يصيبه أذى، بعد محاولات من المصابين للخروج من الحجر الصحي.

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وتناولت أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 قضية تفشي الوباء بشكل سريع؛ إذ توقعت خبيرة الفلك التي تجسد دورها الفنانة أميرة العايدي زيادة الأوبئة والأمراض بشكل سريع، وتنبأت بأنها سوف تحصد أرواح ملايين البشر خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6

طالب أحد الأشخاص ويدعى منصور بدخوله المستشفى التي يحتمون فيها وسمح له الدكتور ياسين بالدخول، بعد أن أظهر له التحاليل وأعطى له إذن الدخول حتى لا تصيبه العدوى، دون أن تجرى له أي فحوصات للعزل الاحتياطي، وهو ما اعترض عليه الفنان إدوارد خلال أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6.