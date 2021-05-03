عاجل.. «آداب المنصورة»: وقف حضور الطلاب من الثلاثاء وحتى إجازة العيد

أعلن الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، وقف حضور الطلاب للكلية لنهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

بيان لكلية الآداب: استمرار الدراسة أون لاين فقط حتى العيد

ونشرت صفحة كلية الآداب جامعة المنصورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا أعلنت فيه عن: «وقف حضور الطلاب من جميع الأقسام والفرق في مرحلة الليسانس والبرامج النوعية للكلية لتلقي المحاضرات المباشرة، اعتبارا من غد الثلاثاء 4 مايو وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تكون المحاضرات خلال هذه الفترة أون لاين على منصة الجامعة للتعليم الإلكتروني».

جامعة المنصورة تعتمد نظام الدراسة الهجين

يذكر أن مجلس جامعة المنصورة اعتمد نظام التعليم الهجين الذي تم تطبيقه مع بداية العام الدراسي 2020/2021، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو دمج نظامي التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد، ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات، وهو ما تم تطبيقه منذ بداية العام الدراسي إلى الآن، بحيث يتم حضور الطالب إلى الجامعة أيام محددة، وفقا لما قررته كل كلية من كليات الجامعة.

وخصصت جامعة المنصورة لجان متابعة يومية داخل الجامعة، للوقوف على الوضع الصحي للطلاب، والتشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وتطلق جامعة المنصورة إجراءات احترازية مشددة عند دخول الطلاب إلى الجامعة، بداية من بوابات التعقيم الذاتي للطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة الرئيسية، والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات المحاضرات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية.

واتخذت الجامعة منذ بداية العام الدراسي، نظام الدراسة الهجين الذي يجمع بين الدراسة في قاعات المحاضرات والمعامل وبين الدراسة أون لاين، بحيث يكون لكل طالب أيام محددة الحضور إلى الكلية ويستكمل المنهج من خلال الدراسة أون لاين.