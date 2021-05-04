موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 23.. طارق يستولى على الفيلا

يشهد مسلسل كله بالحب بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين، متابعة كبيرة من الجمهور، وتعرض مسلسل كله بالحب الحلقة 23، في عدة توقيتات مختلفة لتناسب المشاهدين.

موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 23

يعرض مسلسل «كله بالحب» الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة النهار دراما، وتُعرض إعادة الحلقة على القناة ذاتها الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وتُعرض إعادة أخرى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثامنة صباحًا.

موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 23 على قنوات أخرى

كما تعرض الحلقة 23 من مسلسل كله بالحب، عبر قناة نايل دراما، الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الثانية عشر من منتصف الليل، وعلى قناة نايل لايف، الساعة العاشرة مساءً، والرابعة صباحًا، وعلى قناة روتانا دراما الساعة السادسة مساءً.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

خلال الحلقة السابقة نجح أحمد السعدني «دكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، وذلك للتخلص من الجنين الذي من الممكن أن يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أما حاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أن الجنين أجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.

محاولة أخرى أجراها أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع سامر المصري «صبحي المحامي»، ليساعده في الحصول على الفيلا والابتعاد عن طريقه، فزاره في مكتبه وتحدث معه عن أمر الفيلا، وأخبره «صبحي المحامي» أنه خالف الاتفاق معه وتصرف دون مراجعة أو علمه.