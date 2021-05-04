حريق كبير بالقرب من نهر التايمز ببريطانيا

اندلع حريق كبير في حوض للقوارب قريبا من نهر التايمز، وهو ما أسفر عنه تصاعد أعمدة من الدخان فوق جنوب غرب لندن، وطلبت السلطات البريطانية من السكان أن يغلقوا نوافذهم.

ووفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن شهود عيان بأنهم سمعوا انفجارات قرابة الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن أمس الإثنين، إذ اجتاح الحريق وحدة صناعية في بلاتس إيوت، وهي جزيرة على نهر التايمز بالقرب من هامبتون، وحاول السكان أن ينقذوا القوارب الراسية.

وذكرت «ديلي ميل»، أنه جرى استدعاء عناصر من الإطفاء لإخماد الحريق، ولم ترد أي أنباء حول وقوع إصابات.