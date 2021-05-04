ضلع ثالث لنجوميتهما.. ماجد الكدواني «متعود» على الإبداع مع «كريم ومكي»

للوهلة الأولى عندما تنظر إليه، تلمس البراءة في ملامح وجهه الطفولية، ابتسامته البريئة تأسر قلوب جمهوره، جسده الممتلئ كان أحد عوامل نجاحه، خفيف الظل في أغلب الأوقات وأحيانا جاد لدرجة مخيفة، يجيد تجسيد أدوار مختلفة، ويتلون مع كل دور بشخصية وشكل جديد، حتى أصبح الجمهور يعتبر اسم الفنان ماجد الكدواني علامة لجودة العمل، وعلى الرغم أنه لم يحصل على فرصة البطل الأوحد سوى في أعمال تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أنه كان شريكا أساسيا في نجومية بعض الفنانين خلال مسيرتهم.

أبرز هؤلاء الفنانين الذين كان «الكدواني» شريكًا في نجاحهم الفني هما كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، واللذان عاد للعمل معهما في واحد من أهم المسلسلات الدرامية في الآونة الأخيرة مسلسل «الاختيار 2» رجال الظل، في دور اللواء محمود شعراوي، رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، ليستكمل معهما مسيرة النجاح.

الكدواني مع كريم عبدالعزيز.. «دويتو» لا يفترق

نجاح «الكدواني» مع «كريم» سبق تعاونه مع مكي، لدرجة وصفه خلال استضافته من برنامج «سهرانين»، قائلًا: «الناس بيقولونا هو أنتوا مرتبطين؟»، وتعود أعمالهما لـ20 عاما مضت منذ سنة 2001، في فيلم «حرامية في كي جي تو»، والذي جسد فيه الكدواني دور «سيد العربي» فيما قام الآخر بدور «حسن»، بجوار حنان ترك في دور «ريم»، ليعودا بجزء آخر منه بعد عامين في 2003 باسم «حرامية في تايلاند»، وجسد فيه الكدواني دور «فطين» الشهير، وكريم دور «إبراهيم»، وحنان ترك دور «حنان».

التعاون بين الثنائي لم يقف عند ذلك الحد، بل استمر بعدها بنحو 8 سنوات عام 2011، من خلال ظهور «الكدواني» كضيف شرف في فيلم «فاصل ونعود» مع كريم عبدالعزيز، قبل أن يشاركه آخر أفلامه العام قبل الماضي 2019 «نادي الرجال السري»، في دور «فؤاد» بينما جاء كريم في دور «أدهم».

ماجد الكدواني مع «مكي».. «المارد وسراج مهمة»

أما أحمد مكي، فكان «الكدواني»، وش الخير عليه، حينما قدم معه ثاني بطولاته السينمائية، فيلم «طير أنت»، عام 2009، في دور «المارد» بينما جسد مكي دور «دكتور بهيج»، ليعود للتعاون معه مرة أخرى في واحد من أفضل أفلام «مكي»، وهو «لا تراجع ولا استسلام»، في دور «الضابط سراج» بينما جسد مكي شخصيته الشهيرة «حزلقوم».

على مدار أكثر من 20 عاما، كان «الكدواني» عاملا مشتركا في نجاح الثنائي «كريم ومكي» بالترتيب، وضلع ثالث في مثلث نجوميتهما، ليعود أمس الأول ويظهر معهما في مسسل «الاختيار 2» الذي يلعبان بطولته، وسط ترقب كبير من الجمهور لأداء مبهر كعادة تعاونه معهما.