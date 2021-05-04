«الصحة»: لقاح كورونا لو غير آمن لن تتيحه الدولة للمواطنين

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك تزايدا في أعداد المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذين سجلوا عبر الموقع الرسمي لتسجيل اللقاح، مشيرًا إلى أنه خلال آخر أربعة أيام وصل معدل التسجيل اليومي عند 80 ألف مواطن يوميًا.

وأوضح مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية، أن إجمالي من سجلوا للحصول على اللقاح 2.2 مليون مواطن، لافتًا لوصول رسائل لـ1.5 مليون مواطن، وأنه تم تطعيم 900 ألف مواطن حتى الآن.

وأشار مجاهد إلى أن المواطنين فور تسجيلهم تصل إليهم رسائل على الهواتف المحمولة، موضحا: «فيه أعداد كبيرة بتتردد على المراكز وبعد بداية العمل في أكبر مركز للتطعيم في أرض المعارض اللي تم الانتهاء من تجهيزه وهيكون شغال خلال ساعات ويستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن يوميًا».

وأكد أن تجهيز أرض المعارض سيساهم في زيادة إجمالي الحاصلين على اللقاح، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة خاطبت المحافظين لتوفير أماكن قائمة مثل الخيمة التي تم إنشاؤها في أرض المعارض لتسع الأعداد الضخمة وتحتوي على مكان انتظار لائق للمواطنين عند ذهابهم لتلقي التطعيم.

ولفت مجاهد لوجود خدمة لتلقيح كبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم، مطالبًا منهم بأن يتواصلوا مع الخط الساخن وأن يشرحوا ظروفهم الصحية ثم يحصلوا على موعد وينتقل لهم فريق طبي لمنحهم التطعيم بالمجان، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنح اللقاح لكل الشعب المصري بالمجان.

وفي سياق متصل، أكد مجاهد أن لقاحات أسترازينكا وسينوفارم آمنة لكل الأعمار ولمن يعانون من أي أمراض، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة لكل الأعمار.

وتابع «تلقى اللقاح لأنه أمان ليك ولأسرتك ولكل من حولك وسرعة تلقي اللقاح أي كان نوع اللقاح ولو فيه نوع غير آمن مصر لن تتيحه للمواطنين»، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد شحنات جديدة ومتنوعة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستقوم بتصنيع مصل سينوفاك وأن مصر ستصنع 2 مليون جرعة، مشددًا على أن مصر تستطيع إنتاج الأمصال ولديها خطوط إنتاج كفء لعملية التصنيع.