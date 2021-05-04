مع تفشى كورونا.. أعراض شائعة وأخرى تلزمك التوجه للمستشفى

يعاني العالم من تفشى الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى معدل الإصابة والوفاة ببعض البلدان مثل الهند.

وتختلف أعراض الإصابة بالفيروس بين أعراض شائعة ونادرة وأعراض أخرى شديدة، وفى سطور نرصد هذه الأعراض طبقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية:

الأعراض الأكثر شيوعاً

الحمى، السعال الجاف، الإجهاد

الأعراض الأقل شيوعاً

فقدان التذوق والشم، احتقان الأنف، التهاب الملتحمة «المعروف أيضاً بمسمى احمرار العينين»، ألم الحلق، الصداع، آلام العضلات أو المفاصل، مختلف أنماط الطفح الجلدي، الغثيان أو القيء، الإسهال، الرعشة أو الدوخة».

العلامات الخطيرة التي تشير إلى مرض «كوفيد-19»

ضيق النفس، انعدام الشهية، التخليط أو التشوش، الألم المستمر أو الشعور بالضغط على الصدر، ارتفاع درجة الحرارة «أكثر من 38 درجة مئوية».

الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً

سرعة التهيّج، التخليط «التشوش»، انخفاض مستوى الوعي «الذي يرتبط أحياناً بالنوبات»، القلق، الاكتئاب، اضطرابات النوم، مضاعفات عصبية أشد وخامة ونُدرة مثل السكتات الدماغية والتهاب الدماغ والهذيان وتلف الأعصاب.

أعراض تلزم الذهاب للمستشفى

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من الحمى أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق النفس، والشعور بالألم أو بالضغط في الصدر، أو فقدان النطق أو الحركة، التماس الرعاية الطبية على الفور.