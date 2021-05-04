«ست الحُسن».. مشروع تخرج لخريجي الإعلام يتناول دور المرأة في المجتمع

أصدر مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، مجلة متخصصة في شؤون المرأة بعنوان «ست الحُسن»، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التخرج التي تعقد سنوياً لطلاب الفرقة الرابعة.

تقول الدكتورة مهيرة عماد، مدرس الصحافة بالكلية والمشرفة على المشروع، إن المجلة تهتم بشؤون المرأة، من خلال البحث في موضوعات جادة، والكشف عن دور المرأة في كافة مناحي الحياة، وتوضيح حق المرأة في الميراث ودليلها الحقوقي للكشف عن تفاصيل النفقة في حالة الطلاق، لافته إلى أنه جرى إصدار المجلة تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم، رئيسة قسم الصحافة.

«مهيرة»: المجلة لم تقتصر على الموضوعات الجدية التي تتعلق بالمرأة

وأضافت «مهيرة» لـ«الوطن»، أن طلاب القسم حرصوا على تناول قضايا متعلقة بدور المرأة في التعليم، والحديث عن المرأة المعيلة، وحرص وزارة التضامن على إكساب المرأة كافة الحقوق من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن دور المرأة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابعت، بأن المجلة لم تقتصر على الموضوعات الجدية التي تتعلق بالمرأة بل اشتملت على موضوعات «لايت» في الإتيكيت والمأكل والملبس، لافتة إلى أنه تم تقسيم المجلة إلى أبواب صحفية عدة.

«منى»: وفرنا بيئة مشجعة للطلاب لتنفيذ مشروعاتهم

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى هاشم، رئيسة قسم الصحافة بالكلية، أن طلاب قسم الصحافة بالكلية حرصوا على تقديم أفكار صحفية من واقع الحياة، والحديث عن النماذج الناجحة في المجتمع المصري، لافته إلى أن مشروع التخرج يعتبر مادة أساسية تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، ويتم مناقشتها من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي.

وأضافت «منى» لـ«الوطن»، أن مشروعات التخرج بقسم الصحافة بالكلية تناولت موضوعات علمية وإخبارية مهمة في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن إدارة الكلية حرصت على توفير بيئة تعليمية مشجعة للطلاب لتنفيذ مشروعاتهم.