وقت الشبورة.. إزاي تبرد محرك السيارة لو ارتفع مؤشر الحرارة؟

ارتفاع درجة حرارة السيارة، أزمة قد لا يعرف الكثير كيفية التصرف معها، وتحديدًا إذا حدث ذلك خلال فترات الشبورة، أو وقت غلق الورش في تمام الساعة السادسة مساءً.

ولذا، تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية تبريد محرك السيارة شديد السخونة وفقًا لموقع «WIKIHOW» المعني بهذا الشأن.

خطوات تبريد السيارة حال ارتفع مؤشر الحرارة

- في البداية لا يجب أن تشعر بالذعر وكل ما عليك هو إيقاف السيارة على الفور على جانب الطريق لسلامتك.

- في حال إذا لاحظت سحابات بيضاء متصاعدة من المحرك، فهذا ليس دخانًا، بل بخارًا متصاعدًا من المحرك شديد السخونة، ما يعني أن لديك بعض الوقت للتوقف.

- بعد التوقف لاحظ إن توقف البخار من عدمه، وإن شعرت أن الغطاء الأمامي للسيارة ليس ساخنًا، فلابد من فتح غطاء السيارة، أما اذا حدث العكس فلابد أن تنتظر قبل فتحه عن آخره.

- يجب أن تطفئ المحرك وتترك مفتاح السيارة على وضع «مفتوح»، أي أنَّه يجب أن تبقى الأنوار ولوحة التحكم وغيرها مفتوحة، حيث يسمح ذلك لمراوح التبريد بالاستمرار في العمل دون تشغيل المحرك مما يسرع من عملية التبريد.

- لابد أن تترك المحرك يبرد تمامًا قبل لمسه أو فتح غطاء «الرادياتير»، حيث تستغرق عملية التبريد تلك ما يصل إلى 30-45 دقيقة، ولكنها ستحميك من الحروق الخطرة.

- في الخطوة التالية لابد التحقق من الخرطوم العلوي للمُبرد «الرادياتير»، إذ يساعدك الضغط على الخرطوم العلوي في تحديد ما إذا كان النظام تحت الضغط، وبالتالي معرفة ما إذا كان من الآمن إزالة غطاء «الرادياتير» أم لا.

- ملحوظة: إذا شعرت بأن الخرطوم صلب وصعب الضغط فالأرجح أن النظام ما يزال مضغوطًا ويجب عدم إزالة غطاء «الرادياتير»، أما إذا تمكّنت من ضغط الخرطوم بسهولة، فمن الآمن إزالة الغطاء.

- بعد ذلك يمكنك استخدم منشفة (فوطة) عند الإمساك بالخرطوم لأنَّه شديد السخونة وكذلك غطاء «الرادياتير» ولا تقترب منه ، وذا شعرت بأن ملمسه دافئ فدعه مكانه.

- بعد ذلك تحقق من خزان سائل التبريد، فعادة ما توجد علامة على جانبه تخبرك بمستوى الامتلاء المطلوب له.

- بعد ذلك تحقق من المحرك باحثًا عن أي تسريبات، عادةً ما تتسبب التسريبات بنظام التبريد في فرط سخونة المحرك.

- إذا لم تجد أي تسريب أعد ملء السيارة بسائل التبريد بعد أن تبرد تمامًا، وذلك بعد حوالي 30-45 دقيقة بفتح غطاء «الرادياتير» وصب قليلًا منه لحوالي 3-5 ثوان.

- إذا كل لديك ماء فاخلطه بسائل التبريد في أجزاء متساوية تقريبًا وقم بصبه، فمعظم المحركات مصممة للعمل بخليط 50/50 من سائل التبريد والماء.

- كما يمكنك استخدام الماء فقط محل سائل التبريد إذا لم يتوفر لديك، ولكن لا تستخدمه لفترة طويلة.

- في الخطوة التالية لذلك، قم بتشغيل السيارة من جديد بعد التبريد وتحقق من مؤشر الحرارة، هل ارتفع المؤشر من جديد للأحمر، فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تطفئ السيارة مجددًا وتنتظر حوالي 10-15 دقيقة لتبرد قبل أن تتمكن من قيادتها.

- وإن لم ترتفع درجة الحرارة فيمكنك قيادة السيارة ومواصلة القيادة إلى أن تصل لأقرب بنزينة أو ميكانيكي.

- يجب التنوية إلى أنَّه إذا لم تُحل المشكلة أو تفاقمت فلا تقم بتشغيل السيارة ثانية، وقم بالاتصال بـ«ونش» فورًا، حيث أن فرط سخونة المحرك قد تتلف الموتور والسيارة بأكملها إذا لم تكن حذرًا.

- وأخيرًا، إذا كنت مضطرًا لقيادة السيارة، احرص على تركها تبرد لأطول فترة ممكنة قبل إعادة تشغيلها.