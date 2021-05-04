قيادات الأزهر تهنئ سلامة داوود برئاسة قطاع المعاهد

قدّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ التهنئة للدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمناسبة تكليفه برئاسة القطاع، مؤكدين أنّ المشيخة وأساتذة الجامعة والمجمع مستعدون لتقديم الخدمات التعليمية التي تسهم في الارتقاء بالمعاهد الأزهرية وتعمل على تطويرها.

وأضافوا أنّ قطاعات الأزهر وحدة واحدة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتعمل جميعها لتحقيق هدف واحد وهو رفعة المجتمع وتنميته، والعمل على تنشئة جيل يخدم الإنسانية في جميع التخصصات العلمية، لافتا إلى أنّ الدكتور سلامة كانت له بصمات واضحة في تطوير كليته، وننتظر منه المزيد في عمله الجديد، وسنقدم له كل الدعم المطلوب.

حضر اللقاء الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله، وكيل قطاع المعاهد لشؤون المناطق، والدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أمين عام المكتب الفني لرئيس القطاع، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام التعليم الابتدائي، وعصام القاضي، مدير عام الجودة، وفايز نصر، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ أحمد رضوان، مستشار الإدارة المركزية، وأحمد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وخالد إبراهيم، مدير مكتب رئيس القطاع، وطروب رسلان، مدير عام التعليم الخاص، وفاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال، والدكتور إبراهيم الحسيني، مدير عام التعليم النموذجي، وعبد المجيد أحمد، مدير عام المكتبات، ومحمود إبراهيم عضو صندوق التكافل.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارا بأن يتولى الدكتور سلامة جمعة داود، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، لحين شغل الوظيفة وفق الإجراءات القانونية.