استشاري مناعة: إصابة 43% من الأطفال بكورونا دون وجود أعراض

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة، إنه تلاحظ وجود ارتفاع في إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لافتًا إلى أنه لعدم معرفة الأعراض كان يجعلهم يشكون في إصابة الأطفال بنزلات برد، مبينًا أن عدد الإصابات بلغت 8% للأشخاص أقل من 18 عامًا، مشيرًا إلى أن 43% من الأطفال يصابون بكورونا دون وجود نفس الأعراض التي يصاب بها الكبار.

وأضاف «مصباح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أحيانًا تكون تنفسية وأحيانا تكون معوية، مبينًا أن الإصابات التي تصيب الحلق تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وأمور أخرى، مشددًا على أن الأطفال حتى الآن لم يثبت أنهم ينقلون الإصابة إلى الكبار بطريقة مختلفة.

إنتاج لقاحات لمن هم أقل من 18 عامًا

وأوضح استشاري المناعة، أن شركة فايزر تجرب مؤخرا إنتاج لقاحات لمن هم أقل من 18 عامًا، من أجل توفير للأطفال لقاحات مضادة لكورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وسط الصين بسبب سوق اللحوم الحية وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، من حيث أعداد الإصابات والوفيات وسط سباق عالمي لتوفير اللقاحات لمختلف المواطنين عقب الأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها الفيروس.