توقف بسبب التكنولوجيا: «بدون مونتاج» لحظات من الضحك.. ومفاجآت في الكواليس

تسع سنوات متتالية قدمت خلالها الإعلامية دينا رامز برنامجها الشهير «بدون مونتاج» خلال شهر رمضان المعظم، على شاشة التليفزيون المصرى، قبل انتشار الفضائيات الخاصة، وكان البرنامج يعرض مشاهد يراها الجمهور لأول مرة من كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

مشاهد نادرة من كواليس الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، كانت تعرضها دينا رامز، خلال الشهر الفضيل، ليشاهد الجمهور كواليس هذه الأعمال الفنية، والروح الطيبة التى تسود بين فريق العمل، والمشاهد التى كانت تنتهى عادة بالضحك.

تحكى الإعلامية دينا رامز عن سبب توقف برنامج «بدون مونتاج» الأقرب لقلبها والمحبب لملايين المشاهدين، أن التقنيات التكنولوجية تسببت فى توقف البرنامج، نظراً لتحديث أسلوب العمل فى مختلف الأعمال الفنية والإعلامية، مثنية على من منحوها كواليس الأعمال الفنية لتقدمها فى برنامجها الناجح «بدون مونتاج».

لم يكن النجاح وليد الصدفة، إنما ناتج عن جهد وإصرار، ولفتت دينا رامز إلى أنها كانت تتلقى أحياناً مشاهد مفتعلة من بعض الفنانين بغرض الدعاية للعمل الفنى والدرامى، وأنها كانت ترفض عرض المشاهد التى ترى أنها مفتعلة، حرصاً على مصداقية البرنامج، واحتراماً لعقلية المشاهدين.

تحول برنامج «بدون مونتاج» إلى برنامج مسابقات، وفقاً للإعلامية دينا رامز، وكان السؤال وقتها «دور على المقص»، مقابل جائزة تقدر بـألف جنيه، وكانت مبلغاً كبيراً وقتها، وتتذكر أنها صادفت موقفاً كوميدياً على الهواء لا تنساه، حينما اتصل بها أحد المشاهدين ليخبرها عن مكان المقص، وقال لها إنه فى «كشك» ولا يشاهد البرنامج من الأساس، واتصل بها فقط من أجل الفوز بـ1000 جنيه.

وكشفت الإعلامية دينا رامز عن أنها كانت تعرض كواليس مسلسلات الفنان المبدع محمد صبحى، نظراً لصلة القرابة بينهما، مشيرة إلى أن «صبحى» هو زوج عمتها الراحلة نيفين رامز، لافتة إلى أنها كانت المرة الأولى التى يسمح فيها الفنان محمد صبحى بعرض كواليس أعماله الفنية على الشاشة، مؤكدة أنه وافق بعد إلحاح شديد منها، وأخبرته وقتها أن مستقبلها الإعلامى مرتبط بالحصول على كواليس مسلسل «يوميات ونيس»، وبالفعل عرضتها فى برنامجها «بدون مونتاج»، وكان رد فعل الجمهور عليها جيداً.

لقطة من إحدى حلقات «بدون مونتاج»