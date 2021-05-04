هزاع: وجود مدون روسي بمصر يتابعه 16 مليون شخص ترويج للسياحة

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وجود المدون الروسي جوسن جاسانوف في الأماكن السياحية المصرية ودعوة الروس للحضور إليها، أمر إيجابي ويشجع على دعم السياحة، خاصة أن هذا الشخص الروسي لديه أكثر من 16 مليون متابع على تطبيق الصور الشهير «إنستجرام».

وأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن السوشيال ميديا تلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي، لافتا إلى أن وجود المدون في شرم الشيخ ومنطقة الأهرامات يحقق ترويجا لمصر، خاصة في ظل الاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعودة السياحة الروسية إلى مصر بعد توقف 5 سنوات.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى وجود اجتماع بين اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وقنصل روسيا في مصر، من أجل الاتفاق على عودة الرحلات بين الغردقة والبحر الأحمر، في ظل دعم السياحة الروسية، مؤكدا أن المدون الروسي سينقل صورا إيجابية عن مصر، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتطعيم كافة العاملين في السياحة، وكذلك سائقي التاكسي، في ظل تواجد جاليات روسية كبيرة في شرم الشيخ.

وأوضح أن مصر طبقت المعايير المطلوبة منها في المطارات، التي أرادت السياحة الروسية توفيرها من أجل الحفاظ على صحة السياح، مؤكدا أن مصر تطبق خططا بالتنسيق مع غرفة السياحة ووزارة السياحة وهيئة التنشيط، حيث يتم دعم كل الفنادق وإقامة إعلانات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دعم عودة السياحة مرة أخرى إلى مصر، مع التأكيد على انتشار التطعيم في مصر على أعلى متسوى.