«الكاشف» عن سيكولوجية الضابط الخائن في «الاختيار»: لديه مراهقة دينية

كشف الفنان تامر الكاشف، الذي جسد شخصية الضابط «حنفي جمال»، في مسلسل «الاختيار 2»، إن الدور الذي أداه في المسلسل كان جديدا عليه، موضحا أن دوره كان مؤثرا وهذا أمر لم يكن يتوقعه، لافتا إلى أن الخيانة التي جاءت في سياق الأحداث كانت مؤذية وأثرت سلبا على المجندين.

وأضاف «الكاشف» في لقاء مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أنه لم يشعر بأنه في دور شرير إلا أثناء مشاهدة المسلسل، مؤكدا أن حنفي جمال في المسلسل كان له دور يعبر عن التطرف الحادث للأشخاص المنتمين للجماعات الإرهابية، مشددا على أن الشخصية في المسلسل مستفزة، منوها إلى أنه شاهد فيديوهات كثيرة عن شخصيات متطرفة قبل تقديم دوره.

وأوضح الفنان تامر الكاشف أنه حصل على معلومات من المخرج بيتر ميمي، وكذلك شخصيات تواجدت مع فريق التصوير، وحرصت على تقديم بيانات تفصيلية عن الشخصيات التي يتم عرضها في المسلسل.

وأشار مؤدي شخصية الضابط «حنفي جمال»، في مسلسل «الاختيار 2»، إلى أن أصعب سؤال حاول الإجابة عليه طوال المسلسل هو سر تحول الضابط حنفي جمال من شخص يؤمن بالعقيدة العسكرية إلى شخص متطرف يخون الأصول العسكرية، مشددا على أنه وصل للإجابة من خلل التوصل إلى ما يسمى المراهقة الدينية.

وتابع: «التطرف يكون رد فعل لأشياء مكبوتة وهذا التطرف كان خفيا حتى ظهر في وقت مناسب للشخصية».