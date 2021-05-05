مسلسل كله بالحب الحلقة 23: الجميع يحاول إنقاذ «دهب» من «طارق»

مسلسل كله بالحب الحلقة 23، طلبت صابرين «إلهام»، من زينة «دهب»، أن تقابلها، وأخبرتها أن طليقها أحمد السعدني «دكتور طارق» سوف يهرب منها بعدما سرق الفيلا التي تملكها، وأنها تريد أن تأخذ حقها منه بعدما تسبب في إجهاض جنينها وحرمانها من الإنجاب مرة آخرى.

مسلسل كله بالحب الحلقة 23.. الجميع يحاول مساعدة دهب

كذلك التقت ريم الباروي «كاريمان»، زينة «دهب»، في مشروعها الجديد الذي افتتحته، وحذرتها كاريمان من أحمد السعدني «دكتور طارق»، وأنه في يوم سيهرب منها مثلما فعل معها، وأنه سيبحث عن غيرها، فتلك هي طبيعته البحث عن امرأه جديدة كل فترة ليستغلها وثم يتركها ويبحث عن غيرها، إلا أن دهب رفضت الاستماع للنصيحة.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب.. خطة طارق تنجح

خلال الحلقة السابقة نجح أحمد السعدني «دكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي من الممكن أن يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أم حاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، وعلم الطبيب المعالج أن الجنين أجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد اصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.

محاولة أخرى أجراها أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع سامر المصري «صبحي المحامي»، ليساعده في الحصول على الفيلا والابتعاد عن طريقه، فزاره في مكتبه وتحدث معه عن أمر الفيلا، وأخبره «صبحي المحامي» أنه خالف الاتفاق معه وتصرف دون مراجعة أو علمه.