«المرض والحقن».. فنانات يكشفن عن الفوبيا التي يعانين منها «فيديو»

كثير من الناس يعانون الخوف من أشياء ما بدرجة قد تصل إلى حد «الفوبيا»، ولهذا حاول برنامج «لحظات جريئة»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، التعرف على «الفوبيا» التي تعاني منها عددا من الفنانات، اللاتي حللن ضيفات على البرنامج.

نسرين أمين: نفسي أعيش كل حياتي بصحة جيدة

بدورها، كشفت الفنانة نسرين أمين، أنها تعاني من فوبيا الخوف من المرض، مؤكدة أنها تتمنى أن تعيش حياتها بصحة جيدة، مصرحة بأنها لا تخاف الموت قائلة: «الموت مبيضايقيش المرض هو اللي بيضايق»، موضحة أيضا أنها لا تخاف من دوران عجلة الزمن، لتصبح مثل فنانات كثيرات تقدمن في السن فأصبحن لا يقدمن أعمالا فنية كما كان في السابق، مضيفة: «هي الدنيا كدا».

دنيا عبد العزيز: الحقن مصيبة كبيرة

أما الفنانة دنيا عبد العزيز، فكشفت أن الفوبيا التي تعاني منها تتمثل في «الحقن»، مؤكدة أنها تخاف منها بشكل كبير، لدرجة قد تجلعها ترفض التطعيم باللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، لمواجهة وباء كورونا المستجد، مصرحة بأن منظر الحقنة نفسه، كان يصيبها بالإغماء وهي طفلة، قائلة عن الحقنة: «مصيبة كبيرة أوي».

ليلى عز العرب: أهلا بالموت في أي وقت

ومن جهتها، أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أنها تخاف من المرض بشكل كبير، ولكن لا تخاف من الموت، متابعة: «أهلا بالموت في أي وقت، كلنا رايحنله ودي حقيقة ثابتة».

هبة الأباصيري: طول عمري بخاف من الموت حتى زيارة المدينة المنورة

في حين صرحت الإعلامية هبة الأباصيري، أنها طيلة عمرها وتخاف من الموت بدرجة كبير، ولا تتمنى أن يحدث لها أو لمن تحبهم، مضيفة: «كنت بترعب من فكرة الدفن والمقابر»، لكن هذا العام وخلال تواجدها بالمدينة المنورة، وجدت نفسها لأول مرة تدعو الله سبحانه وتعالى، بأنها تحب أن تموت بهذا المكان.