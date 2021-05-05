مشاهير حرصوا على السؤال عن ماهر العطار في حياته بشكل دائم.. تعرف عليهم

تصدر الفنان ماهر العطار محرك البحث جوجل بعد رحيله عن عالمنا، حيث يبحث الكثيرون عنه من أجل معرفة بعض التفاصيل عن حياته سواء سبب وفاته أو عن مشواره الغنائي أو مرضه أو من كان من المشاهير يحرص على السؤال عنه وغيره.

وفي حوار سابق لـ «الوطن» مع ابنه أحمد العطار في حضور ماهر العطار الذي كان غير قادر على الحديث لظروفه الصحية ولكنه كان يوافق على كلامه من خلال بعض الإيماءات والحركات.

مشاهير حرصوا على التواصل مع ماهر العطار

وكشف أحمد العطار ابن ماهر العطار عن المشاهير الذين حرصوا بشكل دائم على التواصل بوالده أو والدته من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وهم نبيلة عبيد، سمير صبري، أحمد عدوية، نجوى فؤاد، وهاني شاكر.

بداية مشوار ماهر العطار الغنائي

منذ صغره كان ماهر العطار لديه شغف الاستماع للأغاني بشكل مستمر بالإذاعة المصرية، وبدأ يغني عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وقرر الدراسة بمعهد الموسيقى العربية، وذلك بعد دراسته في كلية التجارة.

وبعد ذلك عمل ماهر العطار على التقديم في برنامج «الهواة» الغنائي من أجل اكتشاف المواهب الجديدة، حيث استمع إليه الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.

وقرر الموسيقار عبدالوهاب التواصل مع ماهر العطار من خلال الاتصال برقم هاتف منزله، وعندما ردت والدته لم تصدق الأمر حيث اعتقدت أنها مجرد معاكسة سخيفة، ولكن الموسيقار الراحل عاود الاتصال مرة أخرى، وتحدث إلى العطار، وأخبره بأنه يريد رؤيته مساء اليوم نفسه.

وتعاقد عبد الوهاب معه، على إنتاج مجموعة من الأغاني والأفلام، وتقاضى ماهر العطار حينها، مبلغا ماليا قدره 30 جنيها خلال التوقيع ومن هنا بدأت انطلاقته الفنية.