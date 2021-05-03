تعرف على أغرب موقف تعرض له الفنان ماهر العطار أثناء غنائه (فيديو)

توفى منذ قليل الفنان ماهر العطار، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، حيث كان قد نقل لأحد مستشفيات القاهرة منذ عدة أيام، بسبب مشكلات صحية في الرئة.

وفاة الفنان ماهر العطار عن عمر يناهز 83

وكشف فهد العطار، نجل شقيق المطرب الكبير، خبر الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين.. برجاء الدعاء».

أغرب موقف تعرض له ماهر العطار

وسبق وتحدث أحمد العطار، في وجود والده بجواره، عن أغرب موقف تعرض له والده خلال مشواره الفني، في حوار سابق مع «الوطن».

وذكر أحمد العطار، أن والده تعرض لموقف طريف خلال إحياء أحد الأفراح، حيث إنه فوجئ بعد دخوله إلى الفرح والبدء في الغناء، بأن العريس والعروسة فاقدين السمع، الأمر الذي جعل ماهر العطار يبدأ في القيام ببعض الإشارات لهم أثناء الغناء حتى لا يشعرهم بإحراج.

معلومات عن الفنان ماهر العطار بعد وفاته اليوم

وجدير بالذكر، أن ماهر العطار من مواليد 22 يناير عام 1938 في باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وحصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة العباسية، والتحق بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشارك في الغناء ببرنامج الهواة بالإذاعة وبالمصادفة سمعه الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب مقابلته وأن يسمعه وجها لوجه.

وتزوج المطرب الراحل من السيدة فايزة (الباحثة الإعلامية) ورزقهما الله من الأبناء بأحمد الذي واصل المسيرة الغنائية لوالده ثم ريهام التي عملت لفترة في مجال الإرشاد السياحي، كما عملت مذيعة.