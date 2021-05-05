هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟.. عضو الشؤون الإسلامية يُجيب

تتعرض مصر لموجة كبيرة من ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات، وتتزامن موجة الحر الشديد مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، ويتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحرك البحث جوجل، هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟، وذلك خوفا من الوقوع في المحرمات خاصة في هذه الأيام المباركة التي يحاول المسلمون التقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لما لها من فضل عظيم وبها تكون ليلة القدر المباركة، ويرغب الكثيرون في الصيام والتقرب إلى الله بالطاعات.

«الوطن»، طرحت سؤالاً هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟، على الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟.. في هذه الحالة

وقال الدكتور مظهر شاهين، ردا على سؤال هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟، إن الحر الشديد قد يكون سببًا في الإفطار إذا تسبب في مضاعفات صحية، أو مضاعفات مرضية خطيرة، لأن بعض الناس لا يصبرون على الحر الشديد وتحدث عندهم بعض المضاعفات سواء فيما يخص الحالة التنفسية أو الجفاف الذي يصيبهم إما في الحلق أو الجسد عموما، وعليه فيجوز الإفطار إذا أشار لهم الطبيب بذلك.

هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟.. رخصة شرعية لأصحاب العذر

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحر الشديد يبيح الإفطار في رمضان، لأصحاب الأمراض التي لا تستطيع الصبر على الحر الشديد، وتعتبر هذه رخصة شرعية أو مبرر شرعي، يبيح لهم الإفطار في رمضان، خلال الحر الشديد، وبعض الناس يتسبب الحر الشديد لهم في مضاعفات الأمراض التي يعانون منها وبعض الناس يصومون رغم أنهم مرضى، ثم يأتي الحر فيضاعف الأعراض المرضية عندهم كمرضى السكر والجهاز التنفسي والرئتين، والكلى فيتسبب في مضاعفات صحية رغم أنهم ربما يصومون في الأيام العادية فلهؤلاء أن يفطروا إذا نصحهم الطبيب بذلك، ثم يقضون الأيام التي أفطروها في أيام أخرى بعد رمضان، أو إن كان يصعب عليهم ذلك يخرجون عن أيام الإفطار طعام للمساكين.

هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟.. الدين يسر

وتابع الدكتور مظهر شاهين، ردًا على هل يبيح الحر الشديد الإفطار في رمضان؟، أن الدين يسر والإنسان عليه أن يأخذ بالرخصة الشرعية، خصوصا في الحالات التي تستدعي، والله سبحانه وتعالى ذكر في أيات الصيام «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، وذلك تعقيبا على إباحة الفطر في رمضان، ومن باب التيسير أن من يتسبب الحر الشديد لهم في مضاعفات صحية، يحق لهم أن يفطروا أو يكفرون عن صيامهم بإطعام مسكين.