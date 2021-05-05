ملاك أراضي الإسكان المتميز ببدر يناشدون الحكومة مهلة عامين للبناء

تقدم ملاك أراضي الإسكان المتميز بجهاز تنمية مدينة «بدر» بعدة طلبات لمناشدة الحكومة منحهم مهلة عامين للبناء، مؤكدين أن ظروفهم لا تسمح بالبناء الآن، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، ما جعلهم غير مستعدين للبناء.

وناشد ملاك أراضي الإسكان المتميز، الحصول على مهلة بناء إضافية لمدة عامين إضافيتين، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، التي خلفتها جائحة كورونا، والتي ما زالت قائمة حتى الآن، وما يجعلنا نعجز عن البناء خلال الفترة الحالية.

المصري: قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعلم حالنا

من جانبه قال المهندس شريف المصري، أحد ملاك الأراضي بالمدينة، إن قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعلم تماما أنه علينا تسديد كل أقساط قيمة ثمن الأرض، وهذا ما فعلناه في ظروف قاسية، ولكنها مرت بسلام والحمد لله، وبعضنا ما زال يعاني بسبب الأقساط المرتفعة.

ملاك أراضي الإسكان المتميز يناشدون الحكومة مهلة عامين للبناء: « ظروفنا لا تسمح بالبناء الآن»

وأضاف نناشد الحكومة، منح الملاك مهلة إضافية عامين للبناء للأسباب التالية:

أولا: تضاعف تكاليف البناء عدة مرات بعد التعويم.

ثانيا: الركود العقاري القائم والذي يصعب معه تسويق أي وحدات سكنية في العمارة بما لا يسمح لنا بتمويل البناء ذاتيا.

أزمة جائحة كورونا أثرت علينا جدا اقتصاديا

ثالثا: أزمة جائحة كورونا أثرت علينا جدا اقتصاديا فالبعض منا فقد مصدر دخله، أو تم تقليل راتبه، وهو ما يستحيل معه البناء خلال المهلة المحددة سلفا.

رابعا: الارتفاع غير المسبوق لأسعار حديد التسليح بوصول الطن 14 ألف جنيه.

خامسا: ما زالت السيولة محبوسة في أوعية إدخارية ولم تخرج للسوق العقاري حتى الآن، وتحتاج إلى سنتين على الأقل لتظهر.

الملاك: نأمل في استجابه فورية لطلبنا

وأضاف: «تقدمنا بطلبات لمعالي وزير الإسكان دكتور مهندس عاصم الجزار، ويحدونا الأمل في استجابته الفورية لطلبنا».