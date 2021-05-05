«كاد يفقد حياته دفاعا عنها».. تفاصيل إنقاذ شاب لفتاة بالمعادي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة محاولة اختطاف فتاة بمنطقة حدائق المعادي واغتصابها، تفاصيل جديدة في القضية على لسان المتهمين الثلاثة الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم، فيما لا زال هناك متهم هارب جاري البحث عنه.

الشاب أحمد سامي

وكشفت التحقيقات عن أن شابًا يدعى أحمد سامي، 17 عامًا، كان متجهًا لزيارة أحد أقاربه بمنطقة حدائق المعادي، سيرًا على الأقدام وسمع صوت فتاة تستغيث لإنقاذها من يد عدة أشخاص، يبلغ عددهم أربعة أشخاص مستقلين «توك توك» ويحاولون خطفها تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

تفاصيل التحقيقات

وقال الشاب، خلال التحقيقات، إن المتهمين هددوا المارة بالسلاح الأبيض في محاولة لاختطاف الفتاة بالقوة، ما دفعه للتدخل في محاولة لإنقاذها، حيث أصيب بعدد من الطعنات بمناطق متفرقة بالجسد.

طعنة غادرة

وكشفت التحقيقات عن أن الشاب دافع باستماتة عن الفتاة ليتلقي طعنة بجانب قلبه من أحد المتهمين بسلاح أبيض «مطوة»، قبل أن يفروا في الحال تاركين الفتاة.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال شاب، 17عامًا، يدعى احمد سامي، مصابًا بجوار القلب، حيث قال إنه أصيب بها أثناء دفاعه عن فتاة حاول عدد من الأشخاص اختطافها بهدف اغتصابها.

وتمكن رجال الأمن من ضبط الجناة، وفق المواصفات التي أدلى بها الشاب والفتاة، حيث جرى القبض على 3، فيما لا زالت قوات الأمن تكثف من جهودها للقبض على المتهم الرابع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجهت إليهم عدة تهم أبرزها حيازة سلاح أبيض، وترويع المارة، ومحاولة اختطاف فتاة.