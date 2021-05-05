بعد ضربها.. أسماء لمنور تنسحب من لعبة «البينت بول» في «رامز عقله طار»

رفضت الفنانة المغربية أسماء لمنور، استكمال لعبة الكرات «البينت بول»، في برنامج «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الفنان رامز جلال.

جاء ذلك بعد تعمد الفنان رامز جلال إطلاق كرات الألوان عليهاا، الأمر الذي آلمها، وتلفظت بألفاظ خارجة، وطلبت الانسحاب من اللعبة.

ووقعت الفنانة المغربية أسماء لمنور ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار، على قناة «MBC مصر» الفضائية.

واستقبل الفنان رامز جلال ضيفته بسخرية كبيرة، ووصفها بأنها «ملكة غيطان الجميز»، وأنها «فانوس الطرب الأصيل»، مشيرا إلى أنه قرر «تكديرها» في الحلقة.

وأضاف «جلال»: «سامحوني يا كل محبينها، حاولت ألغي الحلقة لكن ده مكتوب ومقدر».

وقالت أسماء لمنور، ردا على سؤال حول علاقتها بالحيوانات: «علاقتي بالحيوانات كل خير ولكن من بعيد، وأحب الخيول ورؤيتها».

ويعرض برنامج رامز جلال رمضان 2021، على قناة «MBC مصر»، ويحمل هذا العام اسم «رامز عقله طار»، حيث صورت أحداث المقالب داخل مدينة ملاهي في المملكة العربية السعودية، ويستضيف عددًا كبيرًا من الفنانين ونجوم الرياضة، منهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنانين محمد هنيدي وأحمد حلمي.

وفور وصول الضحية للملاهي الجديدة بالرياض، يستقبلها الفنان حسن العسيري ويصطحبها في جولة بالملاهي وممارسة بعض الألعاب منها لعبة رمي الكرات، وهناك يبدأ رامز في التنشين تجاه الضحية وضربها بالكرات دون أن يظهر، ووبعد انتهاء فقرة حسن العسيري مع الضحية، تستقبلها المذيعة سارة مراد وتبدأ في توجيه بعض الأسئلة لها.